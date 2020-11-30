В ГИБДД рассказали о принципе изменения теоретической части экзамена на права

В России билеты к экзамену на водительские права изменят с учетом статистики ДТП. Об этом рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

«Пакет документов (с данными о ДТП) оформляют в рамках ДТП. Это оперативная система сбора», - сказал Шеюхин.

По его словам, потом данные попадают в аналитическую систему, по которой можно смотреть, где растет аварийность, почему происходят ДТП. Исходя из этого, в ГИБДД предложили переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов ДТП.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут обращать внимание на оценку навыков вождения в реальной обстановке.

Новая редакция регламента (он состоит из 19 пунктов) экзамена на водительские права должна вступить в силу с 1 апреля 2021 года. В ней, в частности, будет сокращен второй этап – «площадка».

Также ранее в МВД РФ перечислили основания для аннулирования водительских прав. Так, водителя могут лишить документа на право вождения авто, если срок водительского удостоверения истек, изменились содержащиеся в нем персональные данные владельца или из-за появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения.