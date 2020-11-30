Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника

Исследователям удалось раскрыть одну из тайн Бермудского треугольника. Они выяснили, откуда берутся странные отметины на телах морских обитателей этой части Атлантического океана.

В районе Бермудского треугольника находится один из самых глубоких подводных каньонов в мире. Желоб Пуэрто-Рико в южной части местности уходит на глубину 8,3 тысячи метров. Именно там ученые обнаружили тигровую акулу с серьезными ранами на спине и решили выяснить их происхождение.

Оказалось, что акула часто заходит в так называемый «Язык океана» – крутой подводный желоб вблизи острова Роуз. Большинство обитающих там существ науке неизвестно, однако исследователям все же удалось выяснить, что за «монстр» оставляет подобные отметины.

В темных водах нашли небольшую популяцию акул-резаков. Несмотря на то, что их длина составляет всего около 50 сантиметров, они отличаются агрессивным характером. Небольшая акула известна своими резкими нападениями и может атаковать тунца, белых акул и даже китов, сообщает Express.

Бермудским треугольником называется район в Атлантическом океане, где на протяжении длительного времени происходят исчезновения морских и воздушных судов. Местность очень сложна для навигации из-за большого количества отмелей, частых циклонов и штормов.