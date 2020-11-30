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Ученые признали необратимой катастрофу на Земле

Виктория Ивашечкина
08:11 30.11.2020
По словам специалистов, исчезновение влаги из почвы окажется катастрофическим для экосистемы Монголии и всей Восточной Азии.
Ученые признали необратимой катастрофу на Земле
© Фото: Marion, Pixabay

Ученые из Южной Кореи, Японии, Швеции, США и Китая рассказали, что за последние 20 лет масштабы засух и жары на Земле достигли беспрецедентного уровня.

По словам специалистов, этот рост затрагивает климатическую систему Восточной Азии. Это невозможно объяснить естественной изменчивостью, и после определенного момента катастрофическое усиление станет необратимым.

Исследователи реконструировали климатические условия во внутренней области Восточной Азии за последние 260 лет. Была проанализирована ширина годичных колец местных деревьев, сведения о которых хранятся в специальной базе, передает Science.

Выяснилось, что климат становится более жарким и засушливым с 90-х годов прошлого века. Этого не наблюдалось за четверть тысячелетия. Внутренняя область Восточной Азии, включая Монголию, оказалась «горячей точкой».

Как подчеркивают ученые, этот регион и так характеризуется низким уровнем годовых осадков, что делает его особо уязвимым к повышению температуры. За последние два десятилетия волны тепла здесь значительно усилились, что еще сильнее сказалось на увлажнении почвы.

Более того, согласно исследованию 2014 года, количество озер на Монгольском плато быстро сокращается. Сообщалось о сокращении количества озер площадью более одного квадратного километра на 26%, а также о значительном уменьшении средней площади крупнейших озер региона.

По мнению специалистов, исчезновение влаги из почвы окажется катастрофическим для экосистемы региона. Это может стать губительным для таких животных, как дикие овцы, антилопы и верблюды.

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