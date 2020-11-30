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Жителям Норильска пришлось вручную прокладывать дорогу для авто после метели: видео

Анна Касаткина
07:47 30.11.2020
Машины во дворах занесло снегом по крышу.
© Видео: irusasergei88 Instagram © Фото: irusasergei88 Instagram

Автолюбители в Норильске вынуждены выкапывать свои машины из снега и лопатой прокладывать им дорогу. В городе выпало большое количество осадков, сугробы достигают два человеческих роста.

В социальных сетях жители выкладывают фото и видео с последствиями разгулявшейся стихии. Машины занесены снегом по крышу. На одном из роликов местный житель с помощью лопаты прокладывает путь своему автомобилю, чтобы выехать.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 30 ноября, в Норильске продолжатся осадки – ожидается небольшой снег. Температура воздуха будет в районе 12 градусов ниже нуля.

Норильск – один из самых холодных и ветреных городов мира. Более трети дней в году в городе бушуют метели. В нынешнем году Норильск начало заносить снегом уже в октябре.

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