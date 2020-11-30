Жителям Норильска пришлось вручную прокладывать дорогу для авто после метели: видео

Автолюбители в Норильске вынуждены выкапывать свои машины из снега и лопатой прокладывать им дорогу. В городе выпало большое количество осадков, сугробы достигают два человеческих роста.

В социальных сетях жители выкладывают фото и видео с последствиями разгулявшейся стихии. Машины занесены снегом по крышу. На одном из роликов местный житель с помощью лопаты прокладывает путь своему автомобилю, чтобы выехать.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 30 ноября, в Норильске продолжатся осадки – ожидается небольшой снег. Температура воздуха будет в районе 12 градусов ниже нуля.

Норильск – один из самых холодных и ветреных городов мира. Более трети дней в году в городе бушуют метели. В нынешнем году Норильск начало заносить снегом уже в октябре.