Жизнь на острие и страсть к футболу: каким запомнили Марадону миллионы фанатов по всему миру

Одна из самых печальных новостей прошедшей недели: мир простился с Диего Марадоной. Легендарному футболисту было всего 60. Всем, кто хотя бы по касательной был знаком с образом жизни Марадоны, почему все так произошло, и почему так рано, объяснять не надо. Но сейчас не об этом.

В этих, что называется «перегибах», и в этой своей неумеренности был он весь. За эту эмоциональность, за эти чувства, с которыми он и играл, а потом и болел за своих товарищей, его и любили. Со страстью играл, с такой же страстью жил. И это отличало его и на поле, и на официальных приемах, и в политике. Неповторимый, невозможный, незабываемый, великий, очень настоящий. Таким его и запомнили.

«Наверняка когда-нибудь мы вместе попинаем мяч на небесах», - такими словами попрощался с Марадоной другой легендарный футболист, бразилец Пеле.

В июне 1986 года, когда Марадона стал великим, играть в футбол на поле вышли две команды. И только он явился миру, чтобы творить историю. Футбольный бог в теле аргентинского гения, готового на все ради победы. Он сам начал ту атаку, отдал пас партнеру и рванул в сторону ворот. Сейчас кажется, он заранее знал - что будет дальше.

То, что Марадона забил рукой, видели зрители, видели соперники. Видели его партнеры по команде. Они не сразу стали поздравлять Диего. Он просил, обнимите меня, иначе гол не засчитают. Арбитр из Туниса поверил Марадоне. Счет на табло изменился, а на пресс-конференции аргентинец сказал фразу, которую теперь знают все: «Даже если это и была рука, то это была рука Бога».

Футбольному судье эта ошибка стоила карьеры. Его отстранили. На мировом уровне он больше не судил никогда. Но даже сегодня, пересматривая тот матч, он не держит зла наспортсмена. Ту хитрость аргентинцу он давно простил. И Марадона не был бы Марадоной, если однажды не приехал в Тунис, чтобы извиниться.

Сейчас у судей есть возможность смотреть повтор. И гол рукой Бога сегодня бы не засчитали. Марадоне показали бы красную карточку, и он вряд ли бы стал чемпионом мира.

Но чтобы войти в историю, нужно было не только нарушать правила лучше всех в мире. Но и играть в футбол. Спустя четыре минуты после удара рукой Марадона забил ногой бога. Этот мяч официально признан лучшим голом 20 столетия. По пути к воротам 10 номер обыграл шестерых. Словно это и не футбол вовсе, а аргентинское танго.

Тогда в четвертьфинале с Англией на кону стояло много больше, чем победа в футбольном матче. За несколько лет до этого Британия и Аргентина воевали за Фолклендские острова, и этот архипелаг перешел под контроль ее величества. Это был удар по чувству национальной гордости для всех аргентинцев. И если на геополитической карте Британия была в разы сильнее, то на поле весь мир болел за аргентину, а Марадона творил возмездие.

В СССР же Марадоне посвящали шлягеры. Певица Анне Веске свою самбу с Марадоной исполнила на фестивале песня года. Футболиста вообще называют последней рок-звездой футбола. Он отдавал всего себя без остатка на поле и за его пределами.

И, как настоящая рок звезда, он не был святым. Наркотики, алкоголь, допинг. Он сам потом признавался, футбол в его жизни в какой-то момент отошел на второй план. Но даже в таком состоянии он был всегда одним из лучших. За красивые голы, безудержные обводки и передачи ему прощалось многое до поры до времени. Пока в 1994 году после гола в ворота сборной Греции обезумевшие глаза футболиста не увидели абсолютно все.

В анализах обнаружили настоящий коктейль из запрещенных веществ. Так бесславно завершился Марадона - игрок. Но даже это со временем забылось. Марадона, любимец планеты, продолжал оставаться в центре всеобщего внимания. Каждое его появление заставляло поклонников сильнее переживать за здоровье своего идола. Он попадал в больницы. Стрелял из ружья в папарацци. Был постоянным героем скандальной хроники. Но оставался самим собой. Свободным и независимым от мнения окружающих. Его не волновало, что скажут другие, если поехать лечиться от наркозависимости на Кубу к Фиделю Кастро. На своей ноге бога он сделал тату с портретом Команданте.

Кино про него снимали обладатели Оскара, венецианского льва и золотой пальмовой ветви. Режиссер Эмир Кустурица провел несколько дней с Марадоной, чья жизнь тогда напоминала нескончаемый карнавал, а мысли выдавали настоящего мятежника.

Великий Марадона не раз пытался вернуться в футбол. Но научить тому, что умел сам, он так и не смог. В 2006 Аргентина провалилась на чемпионате мира под его руководством. Хотя в составе уже тогда блистал Лионель Месси, унаследовавший его 10 номер.

С минуты молчания на этой неделе начинаются игры Еврокубков и российского футбольного чемпионата. В память о Марадоне на этой неделе разминку гения повторил аргентинец Николас Тальяфико в матче Лиги чемпионов. Игроки итальянского Наполи вышли на игру с фамилией Марадона на спине и с 10 номером. Его навсегда выведут из обращения. Провинциальный клуб из города у подножья Везувия Марадона дважды сделал чемпионом Италии в 80х.

Диего был главным святым и пророком особой религии, марадонианства. Ее последователи даже отмечают свою пасху в день, когда Марадона забил рукой бога. Культ личности футболиста.

И даже прощание с ним вышло столь же бурным, как и вся его жизнь. Было слишком много желающих увидеть гроб с телом футбольного бога, который родился бедным аргентинским мальчишкой и своей игрой приносил праздник целой планете.

Накануне стали известны результаты вскрытия. У Марадоны было слишком большое сердце. В два раза больше, чем у обычного человека. Возможно, поэтому он так любил эту жизнь и игру, которая сделала его знаменитым, и дарил эту любовь всем вокруг. У него спрашивали, что бы он написал на своем надгробии. И Марадона, не задумываясь, отвечал: «Спасибо футбольному мячу».