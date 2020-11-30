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Россияне рассказали об активности мошенников в сети во время пандемии

Виктория Ивашечкина
07:33 30.11.2020
Чаще всего респонденты сталкивались со злоумышленниками в социальных сетях и через мобильную связь.
Россияне рассказали об активности мошенников в сети во время пандемии
© Фото: Free-Photos, Pixabay

Во время пандемии коронавируса россияне стали чаще сталкиваться с мошенниками в сети. Опрос среди граждан страны провел Центр социологических исследований АНО «Диалог», передает RT

Выяснилось, что за семь месяцев пандемии коронавируса пострадавших от подобного вида преступлений россиян стало вдвое больше, чем за тот же период до распространения заболевания.

Так, наиболее часто респонденты сталкивались с мошенничеством в социальных сетях (55%), через мобильную связь (46%) и личную электронную почту (20%). 

«Около 37% опрошенных признались, что столкнулись с финансовыми потерями. Средний показатель потерь в результате интернет-мошенничества составил почти 20 тыс. рублей на человека», - свидетельствуют данные опроса.

Однако большинство столкнувшихся с интернет-мошенниками (около 83%) не обращались за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Специалисты также напомнили, что в период пандемии люди стали чаще выходить в онлайн даже за мелкими покупками. В связи с этим выросло и число случаев мошенничества в сети, особенно на тех площадках, где люди оставляют личные данные.

Ранее эксперт рассказал, как обезопасить банковские мобильные приложения от взлома. По его словам, при заходе в приложение оно предложит создать код-пароль, который хранится локально в зашифрованном виде. Эксперт отметил, что код-пароль не должен совпадать с пин-кодом, либо кодом от SIM-карты или смартфона, потому что мошенник сможет завладеть доступом ко всем системам.

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