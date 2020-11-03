Глава МВД Австрии признал терактом трагедию в Вене
По данным министра, в результате атаки погибли несколько человек.
© Фото: Markus Heine, globallookpress
Стрельба, устроенная неизвестными в Вене 2 ноября, является террористической атакой. Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел Австрии.
Он также сообщил, что в результате теракта погибли несколько человек и призвал жителей города не покидать своих домов, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что около синагоги в центре Вены произошла стрельба. СМИ передают, что атакованы также были еврейский культурный центр и ресторан, но официального подтверждения этой информации нет.
Позже в Сети появилось видео, на котором может быть запечатлен один из нападавших.