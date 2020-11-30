Взгляд изнутри: как выглядит российский госпиталь по борьбе с COVID-19 глазами пациента

Сергей Строкань - наш коллега, обозреватель, хорошо знакомый телезрителям, как эксперт ток-шоу на телеканале «Звезда», стал пациентом ковидного госпиталя, расположенного в одном из павильонов ВДНХ. Опасный вирус не обошел и его стороной. Сейчас здоровью Сергея уже ничего не угрожает. Наша съемочная группа приехала к нему в стационар, чтобы узнать о впечатлениях от красной зоны из первых уст.

«Первое впечатление немножко обескураживающее, потому что очень не похоже на обычную больницу. Здесь великолепная логистика, начиная с простейших вещей: как оборудована кровать, есть тревожная кнопка, кислородная маска, я могу дышать, мне не надо никого звать. Я сам себе режиссер, сейчас подышу. Здесь кислородный коммунизм сколько хочешь столько и дыши», - рассказал журналист Сергей Строкань.

По словам Сергея, каждому новому пациенту выдают сумку с полезными вещами: щетка, зубная паста, расческа, беруши, влажные салфетки, сухие салфетки, бритва. Это очень удобно, особенно если ты попал сюда неожиданно и не успел собраться. Родным не нужно ехать и везти вещи. Здесь все, как в самолете. Даже еду приносят в пластиковой посуде, которая выбрасывается, добавил Строкань.

«Вот здесь находится палаты интенсивной терапии, там борьба за жизнь. Таких здесь немного. Но от врачей слышал, почти всех вытаскивают, к счастью», - рассказал Строкань.

На территории огромного павильона находится почти тысяча пациентов. И врачи имеют возможность контролировать перемещение каждого из них.

«Внимательно смотрите на руку. Это браслет, это не просто кусок изоленты. Местная геолокация. Он позволяет врачам найти меня в любой точке, если мне стало плохо. Это чип такой», - объяснил журналист.

Переоборудованный в больницу 75-й павильон - это небольшой город, по которому можно гулять в свободное время. В перерывах межу процедурами, капельницами, принятием лекарств, прохождением КТ. Здесь действует принцип open space, когда пациент может перемещаться и наблюдать что происходит у соседей.



В госпитале очень интересные потолки, панорамные стекла, обстановка не похожа на больницу. Это госпиталь XXI века, который позволяет минимизировать дистанцию между персоналом и больными, что упрощает общение между ними. Здесь довольно много персонала, не нужно чего-то долго ждать, все проблемы решаются в секунды. Идет конвейер: кто-то берет анализы, кто-то убирает.

«Вот здесь штабной пункт медсестры, кипит работа, в комнатке волшебной все лекарства, куллер даже не надо тащить чайник. Питание, как в ресторане, Вполне нормально: каша геркулесовая, масло есть, омлет, яблоко, хлеб свежий», - рассказал Строкань.

Московский ковидный стационар - это образец для подражания. Но в регионах не все так гладко, как в столице. Сосед по палате журналиста Владимир рассказывает, как не долеченным скитался по разным больницам. Но только здесь ощутил, что его здоровье в руках профессионалов.

Пока врачи держат героическую оборону в стационарах, опасный вирус продолжает наступать. На неделе в стране зафиксирован очередной антирекорд: 27 ноября – более 27 тысяч заразившихся в сутки. Чтобы эффективней противостоять COVID-19 вводится всероссийская горячая линия - единый телефонный номер 122. По нему можно будет вызвать врача или задать необходимый вопрос.

Тем временем пандемия не щадит никого. В числе тех, кто скончался от коронавирусной инфекции, бывший президент РАН Владимир Фортов. Он умер на 75 году жизни. В разное время он работал Министром науки и технологий, а также вице-премьером правительства страны. В больнице сейчас находится народный артист России Александр Ширвиндт.

Роспотребнадзор заявляет, что эпидемия коронавируса приобретает сезонный характер. И COVID-19 отныне надолго с человечеством. Поэтому единственная панацея - это всеобщая иммунизация. Президент Владимир Путин по видеосвязи открыл новый фармацевтический цех в Иркутской области. Там начнут выпускать компоненты вакцины «Спутник V» и других препаратов.





«Мощности, которые сегодня вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных, эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения коронавирусной инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита, других серьезных заболеваний. Эти препараты нужны людям, и нужны буквально каждый день», - сказал Владимир Путин.

С учетом географии нашей страны, всеобщая вакцинация населения - задача грандиозная. Необходимо наладить массовый выпуск вакцин, нарастить производственные мощности.

«Когда воевали с Гитлером тоже была всеобщая мобилизация экономики на военные действия. Так и здесь, нам надо провести всеобщую мобилизацию фармацевтической отрасли. Фармацевтическая область во всем мире становится одной из самых главных отраслей экономики. Сейчас и китайцы, и американцы, и европейцы готовы покупать очень много лекарств. И надо, чтобы мы и себя обеспечили, и продавали лекарства на мировом рынке», рассказал политолог Сергей Марков.

Известно, что для россиян инъекция будет делаться бесплатно и на добровольной основе. Минздрав сообщает, что прививочная кампания стартует в январе-феврале 2021 года, а людей из групп риска уже в декабре. Что касается армии, то там вакцинация уже идет полным ходом.

«В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооруженных Сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих. На сегодняшний день привито более 2,5 тысяч военнослужащих. До конца года количество вакцинированных возрастет до 80 тысяч», - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Вакцину «Спутник V», разработанную Минобороны совместно с центром Гамалеи, первой в Европе получит Венгрия. Несколько образцов уже доставлены спецрейсом для исследования. Глава МИД Венгрии сказал, что его страна сейчас испытывает сильное давление, как со стороны Евросоюза, так и за его границами. Кому-то явно не выгоден триумф российской вакцины.

«Нас не остановит ничье давление и никакое лобби в Европе. Для нас на первом месте вопрос здоровья венгров. В интересах Венгрии как можно быстрее получить безопасную вакцину», - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Михаил Мурашко, выступая в Будапеште, напомнил, что Россия всегда была лидером в производстве вакцин. Именно наши ученые помогли миру одолеть тот же полиомиелит и желтую лихорадку. И вот сейчас «Спутник V» способен спасти мир от коронавируса.

Разработчики вакцины на неделе сообщили, что препарат эффективен на 95%. И при этом в 2-3 раза дешевле зарубежных аналогов. Россия уже заключила соглашение о передаче технологии производства «Спутника V» с Индией. Эта страна, обладающая крупнейшей в мире фармацевтической промышленностью, будет ежегодно выпускать 100 миллионов доз. Запуск производства ожидается в начале следующего года.

У нас в стране первой начнет массовую вакцинацию против коронавируса Москва. Столица первой столкнулась с новой инфекцией и первой дала ей отпор. Именно здесь больше всего заразившихся. В городе уже оборудованы около 300 специализированных пунктов. Они полностью укомплектованы персоналом, оснащены холодильниками для хранения препаратов и другим необходимым оборудованием. Пока здесь прививают добровольцев в рамках финальной пострегистрационной фазы испытаний вакцины. Поток людей пока небольшой, но медики уже готовы к масштабному приему желающих привиться.

Чтобы не создавать очередей и избежать массового скопления людей, в столице создали информационную электронную систему записи горожан на вакцинацию. Есть все для начала прививочной кампании, осталось только дождаться поступления крупных партий вакцин.

«Мы готовы к массовой вакцинации. Мы, что называется, на низком старте. Ждем, как из печи пирога, более-менее большие партии вакцины, чтобы открыть свободную запись», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новость о скорой всеобщей вакцинации против коронавируса с энтузиазмом восприняли и в инфекционном госпитале на ВДНХ. Несмотря на то что у переболевших формируется иммунитет, по стране фиксируются случаи повторного заражения. Поэтому прививка необходима всем.