Стали известны подробности ракетного обстрела американской базы в Ираке

В результате ракетной атаки на базы военно-воздушных сил Ирака «Балад», где размещались американские войска, никто из иностранных военных не пострадал. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Центрального командования США.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 12 января, авиабаза подверглась обстрелу. По ней выпустили семь минометных бомб. По информации Reuters, были ранены четверо иракских военных, двое из них – офицеры.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 3 января, после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

В ночь на 8 января Иран провел операцию «Миссия Сулеймани» и выпустил ракеты по военным базам США Айн аль-Асад и Эрбил в Ираке.

В ответ Министерство финансов США объявило об усилении санкций в отношении Тегерана.