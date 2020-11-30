467 дней ада: Мария Бутина выпустила книгу о своем заключении в американской тюрьме

Мария Бутина провела 467 дней в американской тюрьме, из которых четыре месяца - в одиночной камере. Ценой невероятных дипломатических усилий ее удалось вытащить из тюрьмы. Но там до сих пор остаются Виктор Бут и летчик Константин Ярошенко. На этой неделе Мария представила книгу «Тюремный дневник» о днях, проведенных в заключении.

Теперь, когда после освобождения из американской тюрьмы прошло уже больше года, Мария Бутина может спокойно вспоминать о своем недавнем прошлом. Она поступила в Университет Вашингтона, изучала международное право, мечтала о будущей карьере и даже не предполагала о череде испытаний, которые ей подготовила судебная система США.

«Учиться в многонациональной стране, в которой как в большом котле варятся разные культуры, разные традиции, обычаи, для меня было интересно. Плюс, Америка славится всякими инновационными подходами», - рассказала член общественной палаты, журналист Мария Бутина.

В 2017 году Бутина получила степень магистра политологии. Она хотела создать организацию российско-американской дружбы: совместные культурные проекты, студенческие обмены. Но планы нарушилт звонок из ФБР и совсем не дружелюбный восьмичасовой разговор с людьми в штатском. Ее спрашивали о многом: занималась ли она спортивной стрельбой, является ли ее молодой человек членом республиканской партии, бывала ли она на пресс-конференции Трампа. Через несколько дней местные газеты и телеканалы показали видео с той самой пресс-конференции и объявили, что Бутина - российская шпионка, агент Кремля, а в США она приехала, чтобы повлиять на выборы.

После того, как в местных СМИ Бутину назвали российской шпионкой, ее задержали. И уже официально предъявили обвинение в том, что она якобы иноагент, не запросивший официальной регистрации. Эта статья была придумана в Америке еще в 50-х, в разгар антикоммунистической компании, известным борцом с красной угрозой сенатором Маккарти. Она сформулирована настолько абстрактно, что позволяла и позволяет до сих пор арестовать любого.

«Тот закон, по которому судили меня, это закон 51 – деятельность иностранным агентом без регистрации. И статья 3.71 – это сговор с иностранным агентом без регистрации. Это интересная статья. Потому что она была написана во времена так называемой красной угрозы сенатором Макарти, который инициировал эту статью, чтобы отлавливать коммунистов, сажать их в тюрьму. В моем обвинении не было ни слова о шпионаже. Однако американские пиарщики постарались. Ровно за 2 месяца до моего ареста вышел фильм про Кремлевскую шпионку. И даже внешне мы похожи с главной актрисой», - рассказала Мария Бутина.

Книга, которую Бутина представила на этой неделе, родилась из обрывков дневниковых записей, зашифрованных посланий. Например, фраза «сегодня я ела три раза» означала – «меня допрашивали три часа». Или строчка «у меня было плохое настроение» - «меня пытали».

«Заковывают в кандалы, приковывают твои руки через цепь на талии к ногам. Вы попробуйте так ходить. Кандалы перетирают кожу до крови. У меня по щиколоткам текла кровь. Первый раз оказалась в так называемом обезьяннике, спецприемнике. И тогда увидела, действительно, как выглядит камера. Железные нары, мужчин держат вместе с женщинами в соседних камерах. Это страшная вонь. Это постоянный плач и крик. Люди просят есть и пить. В камерах нет воды. Нет подушек, там нет матрасов, это просто железные нары, в которых просверлены огромные дырки, чтобы если людей тошнит, их тошнило на пол», - рассказала член общественной палаты.

Арестовывая Бутину, американские спецслужбы, лоббируемые демократической партией, надеялись одним выстрелом убить двух зайцев: выдвинуть серьезные обвинения против России и против республиканцев во главе с Трампом.

Ведь задержали Марию Бутину накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась16 июля 2018 года в Хельсинки. Переводя девушку из тюрьмы в тюрьму, сотрудники ФБР постоянно предлагали ей сотрудничество: признайся, что ты агент Кремля, а Россия влияет на выборы - и тебя отпустят, иначе - пеняй на себя.

«Меня бросили в одиночную камеру. Содержание в одиночной камере больше 15 суток по законам ООН считается пыткой. И не каждый человек может восстановиться после этого. Когда ты сидишь в камере из четырех бетонных стен, два шага в ширину и два в длину. Потом меня начали будить каждые 15 минут, не давали мне спать. Потом начали включать какие-то громкие звуки, чтобы дополнительно усилить стресс. И всё это время к вам приходят вежливые психотерапевты, которые говорят: “tсли вам плохо, может вам лекарства прописать?”. И ты понимаешь, все идет к тому, что тебя подсадят на психотропные вещества, под которыми будут допрашивать», - рассказала член общественной палаты, журналист Мария Бутина.

Первым читателем книги Марии Бутиной стал ее отец. Именно Валерий Бутин первым позвонил в МИД и забил тревогу, когда узнал, что дочь за решеткой. Он признался, что читая книгу, ему непросто было перелистывать страницы и снова вспоминать полтора года кромешного ада.

«Тяжело это все читать и понимать, что на себе она вынесла. За что ее? Я не понял до сих пор. Что произошло, за что это наказание. Свое мнение у меня есть, что это просто результат внутренних американских разборок. Она попала в этот замес и понесла наказание исключительно из-за этой втнутриамериканской ситуации», - считает отец Марии Валерий Бутин.

Опасный русский – не новый прием в американской пропаганде. Им часто пользуются накануне важных событий. Предпринимателя Виктора Бута обвинили в намерении продать оружие колумбийским повстанцам. И это в то время, когда в отношениях двух стран была объявлена перезагрузка. Бут получил 25 лет тюрьмы по сомнительному обвинению. А человека, с которым он якобы вступил в сговор, его партнера по бизнесу Эндрю Смульяна, отпустили в тот же день.

«Было оказано существенное давление на правительство Таиланда. Это было отражено в материалах дела. Был арестован только Виктор Бут, второй человек – этот британец Смульян, который заманил Виктора в Тайланд, арестован не был. Он был отпущен, отпущен таким образом, что сам сел на самолет и в эконом-классе полетел в Нью-Йорк», - рассказал адвокат Виктора Бута и Константина Ярошенко Алексей Тарасов.

Марию Бутину ФБР заклеймило русской шпионкой, Виктора Бута назвало мафиози. Спецслужбы США выбирают подходящее время и находят сакральную жертву, чтобы вести антироссийскую пропаганду было проще. Причем схема год от года не меняется: сначала делают вбросы в СМИ, затем снимают художественный фильм, чтобы у зрителя не оставалось ни вопросов, ни сомнений.

«Сначала создавался образ, потому что никто в 2001-2002 годах, когда были первые санкции против него приняты, никто о нем не слышал. Потом вышли книги, кино. Суд проходил в атмосфере такого прессинга со стороны масс-медиа. И как присяжным нужно было заткнуть уши, чтобы они ничего не видели и не слышали. Как они могли в принципе вынести адекватное решение», - рассказала жена Виктора Бута Алла.

Виктора Бута задержали в Тайланде и почему-то вывезли в США, а не в Россию. Похищение из третьих стран для их спецслужб общая практика. Так было, например, и с летчиком Константином Ярошенко, которого обвинили в перевозке наркотиков. Его арестовали в Либерии, но отправили при этом в тюрьму штата Коннектикут. На неоднократные требования нашего МИДа судить российских подданных на Родине, тем более, что у наших стран есть взаимное соглашение об экстрадиции, в Вашингтоне который год молчание.

«Многие его не дождались родные. Любовь Михайловна, царство ей небесное, умерла. Моя сестра-двойняшка, которая за него очень сильно болела. Костя ничего не совершал. Чтоб такой срок и так издеваться над человеком! Лично я считаю, что это политическое», - считает жена Константина Ярошенко Виктория.

Константин Ярошенко и сам не раз был на волосок от смерти. В тюрьме ему постоянно отказывают в медицинской помощи.

«Здесь совсем чего-то тяжко. Тут помимо этой чесотки, которая еще не прошла, сейчас пошла еще повторная вспышка этого коронавируса. Вчера пошел гулять, прошел три минуты, больше ходить не могу. Артрит. Нога уже сильно болит. Помощи здесь ждать и не приходится», - рассказал Константин Ярошенко.

Вернувшись на Родину, Мария Бутина первым делом познакомилась с семьями Константина Ярошенко и Виктора Бута. А став членом общественной палаты решила помогать тем, кто оказался в той же ситуации, в которой была и она.

Мария Бутина, член общественной палаты, журналист

«Я постоянно нахожусь в контакте с родственниками Ярошенко и Бута. С момента, пожалуй, моего освобождения. Мы семьями все дружим, потому что все в одной лодке оказались», - рассказала Мария Бутина.

Сейчас Мария Бутина держит связь с 50 соотечественниками, которых, как она говорит, незаконно удерживают в зарубежных тюрьмах. Собирает для них деньги, находит юристов. Проект, который она запустила называется «Своих не бросаем». Он объединяет все больше людей. Оглядываясь назад, она говорит, что незаконный арест, тюрьма, пытки - все эти ужасы на многое открыли ей глаза.