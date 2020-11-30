В Роспотребнадзоре назвали главные правила перед сдачей ПЦР-теста

Перед сдачей ПЦР-теста следует соблюдать некоторые рекомендации. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре. На сайте ведомства сообщается, что, в первую очередь, необходимо не есть и не пить за несколько часов до анализа.

«По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3-4 часов после последнего приема пищи», - сказали в Роспотребнадзоре.

Вероятность выявления вируса снижает прием алкоголя и применение любых очищающих средств для полости рта, в том числе зубной пасты, которая может содержать антисептические компоненты.

«Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2», - подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, при взятии мазков из ротоглотки минимум за 3 часа нельзя: есть, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать жевательную резинку и курить. При взятии мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли и мази для носа.