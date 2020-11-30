Трамп пожелал выздоровления Байдену, сломавшему стопу при игре с собакой

Дональд Трамп пожелал своему сопернику по выборам Джо Байдену, который получил травму стопы при игре с собакой, скорейшего выздоровления. Об этом президент США написал у себя в Twitter.

«Поправляйтесь скорее!», - сообщил глава Белого дома.

Ранее лечащий врач заявил, что у Байдена сломаны кости стопы. Это показала проведенная томография. Теперь, скорее всего, политику в течение нескольких недель придется ходить в специальном ботинке.

Травму демократ получил в субботу, когда поскользнулся во время игры со своей собакой.

Напомним, что большинство американских СМИ по итогам прошедших 3 ноября в США президентских выборов отдают победу Джо Байдену. Дональд Трамп не признает поражения и оспаривает результаты голосования в судах нескольких штатов. Окончательные итоги выборов еще не подведены.