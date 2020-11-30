Россия увеличит число запусков космических грузовиков к МКС

На следующий год Россия увеличит количество запусков грузовых кораблей «Прогресс МС» к Международной космической станцией. Это следует из проекта плана пилотируемых запусков к МКС на 2021 год

Планируется отправить три грузовых корабля: 15 февраля «Прогресс МС-16», 30 июня «Прогресс МС-17», 28 октября «Прогресс МС-18». В текущем году к МКС были отправлены два «грузовика»: 25 апреля и 23 июля.

Также на 2021 год запланирован запуск специализированной версии грузового корабля «Прогресс М-УМ», который доставит новый узловой модуль «Причал». Он будет иметь шесть стыковочных узлов для приема других модулей, грузовых и пилотируемых кораблей, пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что старт грузового корабля «Прогресс МС-16», который был запланирован на 11 декабря, перенесен. Из-за этого космонавты МКС не получат новогодние подарки. Старт был перенесен из-за необходимости проведения дополнительных проверок.