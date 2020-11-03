Россияне назвали главные символы страны

Принадлежность к народу, любовь к родине, герб и флаг являются для россиян главными символами их страны. Это следует из результатов проведенного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса, который был приурочен ко Дню народного единства.

«Согласно данным опроса, главными символами России для наших сограждан является сам народ (10%), а также любовь к родине и патриотизм (8%), государственные флаг (8%) и герб (7%)», - приводит ТАСС итоги исследования.

По 5% российских граждан назвали символами РФ мощь и величие страны, большой простор и территорию, а также действующего президента Владимира Путина.

Ранее ВЦИОМ провел другой опрос, в ходе которого россияне назвали важнейшие изобретения XXI века.