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В МВД назвали список навыков для сдачи экзамена на получение прав

Иван Линдеманн
03:30 30.11.2020
Новый регламент, как ожидается, вступит в силу в апреле 2021 года.
В МВД назвали список навыков для сдачи экзамена на получение прав
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Министерство внутренних дел России предложило закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов в автошколах перечень необходимых навыков вождения, которыми должен обладать кандидат на получение прав.

Документ, который имеется в распоряжении РИА Новости, состоит из 19 пунктов. Самые главные из них следующие:

  • парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка;
  • остановка и начало движения на подъеме и на спуске;
  • умение разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом;
  • проезды регулируемых и нерегулируемых перекрестков, железнодорожного переезда;
  • навыки обгона и опережения, перестроения на дороге, имеющей две и более полосы.

Кроме того, в документе предусмотрены штрафные баллы. Самые грубые нарушения, за которые экзамен не будет засчитан (например, не пристегнутый ремень или пользованием телефоном во время вождения), вынесены в отдельный блок.

Новый регламент, как ожидается, вступит в силу в апреле 2021 года.

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