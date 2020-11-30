В МВД назвали список навыков для сдачи экзамена на получение прав
Новый регламент, как ожидается, вступит в силу в апреле 2021 года.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Министерство внутренних дел России предложило закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов в автошколах перечень необходимых навыков вождения, которыми должен обладать кандидат на получение прав.
Документ, который имеется в распоряжении РИА Новости, состоит из 19 пунктов. Самые главные из них следующие:
- парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка;
- остановка и начало движения на подъеме и на спуске;
- умение разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом;
- проезды регулируемых и нерегулируемых перекрестков, железнодорожного переезда;
- навыки обгона и опережения, перестроения на дороге, имеющей две и более полосы.
Кроме того, в документе предусмотрены штрафные баллы. Самые грубые нарушения, за которые экзамен не будет засчитан (например, не пристегнутый ремень или пользованием телефоном во время вождения), вынесены в отдельный блок.
Новый регламент, как ожидается, вступит в силу в апреле 2021 года.