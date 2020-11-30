В МВД назвали список навыков для сдачи экзамена на получение прав

Министерство внутренних дел России предложило закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов в автошколах перечень необходимых навыков вождения, которыми должен обладать кандидат на получение прав.

Документ, который имеется в распоряжении РИА Новости, состоит из 19 пунктов. Самые главные из них следующие:

парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка;

остановка и начало движения на подъеме и на спуске;

умение разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом;

проезды регулируемых и нерегулируемых перекрестков, железнодорожного переезда;

навыки обгона и опережения, перестроения на дороге, имеющей две и более полосы.

Кроме того, в документе предусмотрены штрафные баллы. Самые грубые нарушения, за которые экзамен не будет засчитан (например, не пристегнутый ремень или пользованием телефоном во время вождения), вынесены в отдельный блок.

Новый регламент, как ожидается, вступит в силу в апреле 2021 года.