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СМИ сообщили о захвате заложников в отеле Hilton в Вене

Ян Брацкий
00:29 03.11.2020
В районе гостиницы проводится специальная операция полицейского спецназа.
СМИ сообщили о захвате заложников в отеле Hilton в Вене
© Фото: abdul-aziz a. al-manie flickr

Несколько постояльцев отеля Hilton в Вене захвачены в заложники. Об этом сообщает австрийское издание Kurier. Официального подтверждения данной информации нет, однако журналисты сообщают о проведении специальной операции в районе гостиницы.

Ранее стало известно о захвате заложников в одном из ресторанов Вены, который произошел параллельно со стрельбой у синагоги в другой части города.

В Министерстве внутренних дел Австрии произошедшее назвали терактом. В настоящее время улицы Вены перекрыты, в людных местах дежурит полицейский спецназ.

Людей по громкоговорителям призывают не выходить из дома и не подходить к окнам. В результате перестрелки у синагоги семь человек погибли, один из преступников подорвал себя взрывчаткой. Смертельные ранения также получил один из полицейских, за жизнь которого врачи боролись все это время.

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