«Напряжение спадает»: политолог спрогнозировал развитие ситуации в Абхазии

Политолог Андрей Кошкин рассказал «Звезде» о своем видении ситуации в Абхазии. По его словам, вскоре все в той или иной мере стабилизируется.

«В целом, напряжение спадает. До выборов, которые пройдут 22 марта, необходимо многое сделать премьер-министру, который начинает исполнять президентские обязанности. В целом, я думаю, политический кризис входит в завершающую фазу, которая и позволяет регулировать этот серьезнейший социальный и политический конфликт в Абхазии и перевести его в плоскость правового решения того, кто же станет президентом страны», - заявил эксперт.

Напомним, 9 января митингующие начали акцию протеста у здания администрации президента Абхазии, требуя проведения новых выборов, из-за несогласия с результатами прошедших в 2019 году.

О возможном сложении полномочий президента Рауля Хаджимбы ранее сообщил вице-президент Абхазии Аслан Барциц. Это также произошло после начала протестных акций. Позже сложение полномочий официально подтвердилось сообщением на сайте президента страны.