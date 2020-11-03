Мишустин подписал распоряжение о выделении 730 миллионов рублей на новые места в школах
Благодаря субсидиям будут созданы 3,6 тысячи новых мест в школах Якутии, Краснодарского края, Иркутской, Челябинской и Свердловской областей.
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Глава кабинета министров Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 730 миллионов рублей на создание новых мест в школах в пяти регионах страны.
«Правительство продолжает работу по созданию новых мест в школах. Пяти регионам на эти цели будет дополнительно направлено 732,3 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Субсидии будут предоставлены Якутии, Краснодарскому краю, Иркутской, Челябинской и Свердловской областям. Реализация правительственной инициативы позволит создать в указанных регионах 3,6 тысячи дополнительных школьных мест.