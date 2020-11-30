Возвращение Псаки: Байден подготовил пост для экс-представителя Госдепа

Кандидат в президенты США Джо Байден планирует в случае своего избрания назначить на пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в 2013-2015 годах занимала должность официального представителя Государственного департамента. Об этом сообщил штаб политика.

Также в заявлении на сайте переходной команды отмечается, что на все ключевые посты администрации, которые курируют работу с журналистами, будут назначены только женщины.

«Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», - приводят слова Байдена РИА Новости.

Напомним, что Псаки стала известна после негативных высказываний в адрес России. В частности она выступала против референдума в Крыму и воссоединения полуострова с РФ.