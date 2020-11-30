ВМС США отправят на слом сгоревший в Сан-Диего десантный корабль

Сгоревший в Сан-Диего универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) спишут и отправят на слом из-за экономической нецелесообразности его восстановления. Об этом сообщило командование ВМС США.

Возгорание на судне произошло 12 июля 2020 года. Пожар удалось потушить спустя 4 дня. В момент инцидента корабль находился на техническом обслуживании, на борту находились 160 моряков. В результате пострадали более 60 человек.

Позднее Associated Press сообщило, что причиной пожара на борту универсального десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего мог быть поджог.