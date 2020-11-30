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В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео

Тамара Астапенкова
02:35 30.11.2020
Процесс, как самый безопасный контролируемый взрыв в мире, попал в Книгу рекордов Гиннесса.
© Видео: HSE Culture, Youtube © Фото: HSE Culture, Youtube

В Абу-Даби взорвали комплекс зданий Mina Plaza Tower, состоящий из четырех башен, максимальная высота которых 144 этажа. На всю операцию ушло всего 10 секунд. В результате процесс, как самый безопасный контролируемый взрыв в мире, попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Известно, что снос небоскребов был запланированным и произвелся в рамках проекта реконструкции порта Mina Zayed, который являлся главным портом столицы ОАЭ на протяжении 40 лет.

Чтобы снести комплекс зданий, специалисты заложили специальную пластиковую взрывчатку, которой не страшна детонация, в 18 000 точках. Время взрыва было рассчитано так, чтобы ветер всю пыль унес в море.

На месте снесенных зданий власти Абу-Даби планируют построить современный торговый центр и возвести жилой микрорайон, пишет издание «Русские Эмираты».

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