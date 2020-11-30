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Мишустин ужесточил бюджетную дисциплину по нацпроектам

Тамара Астапенкова
23:39 30.11.2020
Зарезервированные под конкретные статьи нацпроектов средства и вовремя неизрасходованные, запретят перебрасывать на другие цели.
Мишустин ужесточил бюджетную дисциплину по нацпроектам
© Фото: Russian Government, Globallookpress

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении бюджетной дисциплины при реализации нацпроектов. Теперь неизрасходованные до начала декабря средства будут перечисляться в резервный фонд правительства. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Для инфраструктурных проектов и субсидий в рамках нацпроекта “Международная кооперация и экспорт” установлен крайний срок – 15 декабря. Во всех остальных случаях ограничение начнет действовать с 1 декабря», - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, зарезервированные под конкретные статьи нацпроектов средства и вовремя неизрасходованные, запретят перебрасывать на другие цели.

«Невостребованные средства будут перечислять в резервный фонд Правительства», - говорится в постановлении.

В пресс-службе подчеркнули, что данное постановление позволит наладить бюджетную дисциплину, а также нарастить эффективность расходов и сконцентрировать ресурсы на своевременном решении поставленных задач.

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