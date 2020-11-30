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Байден получил травму во время игры с собакой

Иван Линдеманн
02:32 30.11.2020
По словам лечащего врача, у политика растяжение ноги.
Байден получил травму во время игры с собакой
© Фото: Biden Transition Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress

Джо Байден получил растяжение ноги во время игры со своей собакой. Об этом заявил лечащий врач кандидата в президенты США.

Ранее СМИ писали, что политик поскользнулся и вывихнул лодыжку. Отмечалось, что инцидент произошел в субботу.

По словам врача, у Байдена, судя по рентгеновским снимкам, нет перелома. Но из соображений осторожности будут проведены дополнительные исследования.

Напомним, что выборы в США состоялись 3 ноября. По данным СМИ, победу на них одержал Джо Байден. Но окончательных результатов голосования пока нет. В случае избрания Байден станет самым старым американским лидером.

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