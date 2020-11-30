За прошедшие сутки в Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сказали в оперштабе.

Таким образом, общее число летальных исходов от COVID-19 в столице увеличилось с 8902 до 8978.

За все время пандемии в Москве коронавирусом заболели 605 724 человека, вылечились 452 184.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше оставаться дома.