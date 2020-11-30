Пираты похитили российского моряка в Гвинейском заливе

Посольство Российской Федерации в Республике Бенин и Тоголезской Республике сообщило о похищении пиратами четырех членов экипажа с танкера Agisilaos в Гвинейском заливе. Среди моряков есть гражданин России. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте посольства.

«В ночь с 29 на 30 ноября в 75 морских милях от порта г.Ломе (Тоголезская Республика) на танкер Agisilaos было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили 4 членов экипажа, включая гражданина России», - говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что отслеживают развитие ситуации.

Ранее о нападении пиратов на танкер Agisilaos, который предназначен для транспортировки жидких химических веществ, сообщил портал Maritime bulletin. По предварительной информации, судно шло под флагом Маршалловых островов. Среди захваченных четырех членов экипажа есть россиянин, а также граждане Румынии и Филиппин. Судно направлялось в город Ломе из порта Пуэнт-Нуар (Конго).