СК РФ возбудил дело после скандала в детдоме под Пензой

Следователи СК России возбудили уголовное дело в отношении персонала Мокшанского дома-интерната для умственно отсталых детей в Пензенской области. Их подозревают в превышении полномочий, применении насилия и жестоком обращении с несовершеннолетними воспитанниками.

«Региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия или с угрозой его применения). Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления», - говорится в заявлении пресс-службы регионального управления СКР.

В настоящее время следствием выполняется комплекс необходимых действий, направленных на выяснение всех обстоятельств возможных противоправных действий и закрепление доказательственной базы.