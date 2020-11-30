В стране и мире Умерла народная артистка РСФСР Дзерасса Туганова Роман Захаров Соболезнования по случаю смерти артистки уже выразил глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров. © Фото: kino-teatr.ru Народная артистка РСФСР Дзерасса Туганова скончалась на 92-м году жизни. Печальную новость сообщила пресс-служба Росгосцирка. «Российская государственная цирковая компания с глубоким прискорбием извещает, что сегодня на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась народная артистка РСФСР Дзерасса Туганова», - сказано в сообщении. Свои соболезнования по случаю смерти артистки уже выразил глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров. «Уходят выдающиеся личности, а с ними целая эпоха», - написал он в своем Instagram. Туганова родилась 4 февраля 1929 года в семье известного циркового артиста и наездника Михаила Туганова и воздушной гимнастки Нины Никитас. В 1951 году она стала выступать в труппе своего отца, а через 11 лет создала новую, получившую в последствии мировую славу труппу наездников-джигитов «Иристон», которую возглавляла более 30 лет. Манеж она оставила лишь в 1990 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика