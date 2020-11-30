Минздрав перечислил опасные для детской психики игры и игрушки

В Минздраве рассказали, какие игры и игрушки могут навредить психическому здоровью детей. К таким развлечениям эксперты отнесли те игрушки, которые изображают или пропагандируют опасные для жизни и здоровья действия.

Это насилие и жестокость в отношении людей и животных, а также изображение потребления наркотических средств и алкоголя, сцен сексуального характера и курения, сцен насилия и половых отношений.

«Когда <...> изображают или описывают: противоправное поведение, в том числе занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; участие в азартных играх; случаи смерти в унижающей человеческое достоинство форме, нанесение увечий, заболевания, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; случаи оскорбления религиозных чувств верующих, умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики», - следует из пояснительной записки к документу, который опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Законопроект предусматривает возможность заказать специальную экспертизу с целью доказать противоправный характер той или иной игры или игрушки.

Инициатором экспертизы может выступать физическое или юридическое лицо, органы власти и общественники. При этом, расходы на экспертизу заявитель берет на себя.