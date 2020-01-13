Васильева рассказала о новой структуре начисления зарплат российским учителям

В России хотят изменить структуру начисления зарплат учителям. По словам министра просвещения Ольги Васильевой, идет работа над тем, чтобы 70% фонда оплаты труда гарантированно уходило на оклады, а 30% выделялось на различные надбавки.

Сейчас регионы, как отметила министр, эту пропорцию соблюдают не всегда. Субъекты сами решают, как начислять оклады и премии.

«Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на 1,5 ставки и больше», - рассказала Васильева в интервью «Российской газете».

Министр просвещения отметила, что в настоящее время правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в России будет введена модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда. Также эти изменения позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне.