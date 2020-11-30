Власти Аризоны подтвердили победу Джо Байдена на выборах президента США
Власти штата Аризона заверили результаты голосования на выборах президента США, подтвердив тем самым победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.
Подписание соответствующих документов транслировалось на странице госсекретаря штата Кэти Хоббс в Facebook. Члены совета избирательного комитета штата подошли к столу и по очереди поставили свои подписи на документах.
Согласно подсчетам СМИ, Байден выигрывает у действующего президента США Дональда Трампа более десяти тысяч голосов в Аризоне.
Выборы президента в США состоялись третьего ноября. Штаб Демократической партии и крупные СМИ сообщили о победе в них кандидата Джозефа Байдена. Многие мировые лидеры поспешили поздравить его с избранием.
Однако, действующий американский лидер Дональд Трамп обвинил соперника в махинациях и краже голосов избирателей. Штаб Республиканцев пригрозил дойти до Верховного суда, оспаривая итоги голосования.
Дональд Трамп потребовал пересчитать результаты голосования в ключевых штатах. Команда юристов действующего главы Белого дома не собирается останавливаться.