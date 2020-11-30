Правительство РФ выделило еще 10 миллиардов на выплаты медикам
Михаил Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медицинские работники получали выплаты как можно быстрее.
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress
Российское правительство дополнительно выделило 10 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Согласно сообщению, распространенному пресс-службой правительства, средства поступят из резервного фонда кабинета министров. При этом премьер обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медики получали выплаты как можно быстрее.
Поддержать врачей, средний, младший медперсонал, а также водителей скорых, которые вынуждены трудиться в условиях повышенной нагрузки в связи с пандемией COVID-19, ранее распорядился президент России Владимир Путин.