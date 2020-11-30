Все регионы в России получили доступ к телефонном номеру 122 по COVID-19

Все российские регионы получили доступ к единому телефонному номеру 122 по COVID-19. С таким заявлением выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее он сообщил о создании в России единой службы, сотрудники которой возьмут на себя вопросы вызова скорой помощи или врача на дом к инфицированным больным.

«После того, как мы предложили регионам замкнуть на едином номере вопросы по COVID-19, в ежедневном режиме получаем обратную связь. На сегодня статус следующий - технический доступ к номеру имеют все регионы, в настоящий момент происходит настройка маршрутизации вызовов на 122. В тестовом режиме номер запустили 28 субъектов», - приводит ТАСС лова вице-премьера.

Звонки на номер 122 для граждан будут бесплатными. По мнению Чернышенко, единый телефонный номер позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов и организовать их оперативную маршрутизацию.

В перспективе, позвонив на номер 122 можно будет не только вызвать на дом врача или бригаду неотложки, но и оформить больничный лист, заказать доставку рецептурных лекарственных препаратов и получить консультацию по коронавирусу.