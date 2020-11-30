В Ростовской области с 1 декабря вводят новые ограничения из-за COVID-19

В Ростовской области с 1 декабря в связи с распространением коронавирусной инфекции вводятся новые ограничительные меры. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В частности, будет сокращена допустимая вместимость зрительских залов на спортивных объектах и в кинотеатрах. Проведение профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей будет разрешено лишь при заполнении зала на 25%, работа кинотеатров - на 40%, с равномерной рассадкой зрителей.

Кроме того, приостанавливается работа ледовых катков в местных ТРЦ. Для остальных организаций допуск посетителей на ледовые катки будет разрешен при наличии зоны катания не менее 10 квадратных метров на одного человека.

Начиная со вторника, 1 декабря, в Ростовской области в общественных местах в период с 22.00 до 7.00 нельзя будет проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе - с использованием пиротехнических средств.

За время пандемии в Ростовской области официально было зарегистрировано 40 007 случаев заболевания COVID-19, 32 399 человек медикам удалось вылечить, 1326 пациентов скончались.