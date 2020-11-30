Правительство Сербии сообщило о скорой поставке вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Партия российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» поступит в Сербию до конца недели. С таким сообщением выступили в правительстве страны после общения с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в режиме видеосвязи.

«Глава правительства Республики Сербия Ана Брнабич разговаривала сегодня путем видеоконференции с министром промышленности Денисом Мантуровым, который ознакомил ее с тем, как далеко продвинулись [в России] с производством вакцины против коронавируса "Спутник V". Мантуров подтвердил, что партия вакцины для лабораторного контроля в размере 20 доз поступит в Серию до конца текущей недели», - приводит ТАСС заявление пресс-службы сербского правительства.

В российском Минпромторге добавили, что официальный Белград готов изучить возможность производства российского лекарства от COVID-19.

Первая в мире вакцина от коронавируса была создана в России экспертами Минобороны совместно с учеными из Центра имени Гамалеи. Сыворотка была зарегистрирована 11 августа.

Ранее британские ученые высоко оценили эффективность российского лекарства заявив, что причин сомневаться в его качестве нет. В ходе испытаний вакцина «Спутник V» продемонстрировала свыше 95 процентов эффективности.