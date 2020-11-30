Попова распорядилась проверить обстоятельства проведения концерта Басты в Петербурге

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу выяснить все обстоятельства прошедшего концерта музыканта Басты (Василия Вакуленко), где могли не соблюдаться ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.

«Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения», - информирует пресс-служба ведомства.

Ранее пользователи Интернета обвинили Басту в том, что на его концертах в Санкт-Петербурге, которые прошли 27 и 28 ноября, не соблюдались действующие в городе ограничения по борьбе с распространением COVID-19. Позже исполнитель ответил на эти обвинения, заявив, что все противоэпидемиологические правила были соблюдены.