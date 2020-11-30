В Румынии найден еще один «инопланетный» монолит

Еще один монолит неизвестного происхождения обнаружен учеными. На этот раз на востоке Румынии. Он расположен на незначительном удалении от руин дакийской крепости Петродава в окрестностях города Пьятра-Нямц.

«Прежде чем что-то здесь устанавливать, требуется разрешение нашей организации, которое должно быть утверждено министерством культуры», - возмутилась представитель ведомства по вопросам культуры и исторического наследия жудеца Нямц Роксана Жосану.

Ранее подобная конструкция была найдена в штате Юта. Монолит представлял из себя сооружение из металла высотой в два человеческих роста. Позже конструкция исчезла.

«Незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена... неизвестной стороной», - приводит издание Daily Mail заявление представителя местного бюро по землеустройству.

В отличие от американского, румынский монолит представляет не прямоугольник, а трапецию со скошенной вершиной. Также его покрывают многочисленные «узоры».

© David Vox Mullen, twitter

Ранее эксперты заявили, что подобные монолиты напоминают инопланетные обелиски из фантастического фильма Стэнли Кубрика и могут являться арт-объектом.