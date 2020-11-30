Баста ответил на обвинения в несоблюдении мер по COVID-19 на концерте в Петербурге

Российский певец Василий Вакуленко, более известный как Баста, ответил на обвинения, которые посыпались в его адрес после проведения им 27 и 28 ноября концертов в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге. Так, по словам исполнителя, во время мероприятия были соблюдены все принятые городскими властями меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Все требования по соблюдению правил безопасности, перечисленные в постановлении губернатора Санкт-Петербурга, были соблюдены. Все уведомительные и разрешительные письма были подписаны в городских структурах. Заполняемость зала ледового дворца на наших концертах составила 50%. В Сети пишут о допустимых 25% зрителей в зале, но это правило вступает в силу с 1 декабря. На наших концертах не было билетов без мест, не было танцевального партера. Все зрители, купившие билеты в танцевальный партер, сидели на своих местах на трибунах, либо в партере, где специально были выставлены кресла. Для обеспечения безопасности, всем зрителям, пришедшим без защитных масок, на входе маски выдавались бесплатно. В фае по требованию Роспотребнадзора в необходимом количестве были санитайзеры и другие средства защиты», - сообщил артист в видеоролике, размещенном на его странице в Instagram.

Певец также поблагодарил всех своих поклонников, посетивших его концерты.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что не все спортивные и концертные организации города соблюдают введенные меры по борьбе с COVID-19. При этом он пообещал ужесточить санкции в отношении нарушителей.