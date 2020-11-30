МИД РФ призвал США присоединиться к мораторию на размещение РСМД

Москва призывает власти США и союзников присоединиться к мораторию на размещение ракет меньшей и средней дальности. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

«Одна из актуальных озабоченностей касается того, что у нас больше нет договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности. Россия считает, что настало время покончить с непродуктивной и бесполезной игрой по предъявлению взаимных обвинений в том, кто способствовал распаду этого договора, и приложить все возможные усилия чтобы избежать гонки вооружений в период постДРСМД», - заявил Рябков, выступая в ходе российско-американского форума «Диалог Форт-Росс».

Со слов Рябкова, Россия готова взять на себя обязательства по неразмещению РСМД в регионах, где не появится подобных американских вооружений и призвала США и их союзников последовать этому примеру.