СМИ: в результате нападения в Вене погиб полицейский

Один полицейский погиб при атаке террористов в Вене. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Министр внутренних дел Австрии уже назвал произошедшее терактом и заявил, что в нападении участвовали несколько злоумышленников. Он также рассказал, что в результате атаки есть жертвы и призвал жителей столицы не покидать свои дома.

Ранее стало известно, что около синагоги в центре Вены произошла стрельба. СМИ передают, что атакованы также были еврейский культурный центр и ресторан, но официального подтверждения этой информации нет.

Позже в Сети появилось видео, на котором может быть запечатлен один из нападавших.