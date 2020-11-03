СМИ: в результате нападения в Вене погиб полицейский
Глава МВД Австрии назвал произошедшее в Вене терактом.
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Один полицейский погиб при атаке террористов в Вене. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.
Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.
Министр внутренних дел Австрии уже назвал произошедшее терактом и заявил, что в нападении участвовали несколько злоумышленников. Он также рассказал, что в результате атаки есть жертвы и призвал жителей столицы не покидать свои дома.
Ранее стало известно, что около синагоги в центре Вены произошла стрельба. СМИ передают, что атакованы также были еврейский культурный центр и ресторан, но официального подтверждения этой информации нет.
Позже в Сети появилось видео, на котором может быть запечатлен один из нападавших.