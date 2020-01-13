Необычные кадры примирения волков и кабанов попали на видео

Очень редкие кадры запечатлела камера видеонаблюдения в Национальном парке Смоленской области. В объектив попали пять волков и два кабана, которые не дерутся за пищу и не пытаются съесть друг друга, а мирно сосуществуют.

«Редко можно увидеть такие кадры, жаль, сюжет совсем короткий. Что-то подвела техника», - рассказали сотрудники Национального парка.

На видео, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», волки и кабаны вместе вышли на подкормочную площадку, где каждый самостоятельно искал себе пропитание.