В стране и мире Спасатели МЧС РФ эвакуировали автобус с беженцами в горах Карабаха Ян Брацкий В салоне автобуса, который попал в снежный занос, находились 42 человека, включая восемь детей. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Автобус с беженцами, попавший в снежный занос на горной дороге Карабаха, эвакуирован российскими спасателями. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. «Силами группировки МЧС России в Нагорном Карабахе была проведена эвакуация пассажирского автобуса с беженцами. Они возвращались в Степанакерт и попали в снежный занос на участке горного перевала Шуши - Горис в Лачинском коридоре», - приводит ТАСС заявление ведомства. В момент происшествия в автобусе находились 42 человека, включая восемь несовершеннолетних. Водитель автобуса получил незначительные травмы, вся необходимая медицинская помощь ему была оказана на месте. Пассажиры автобуса не пострадали. Транспорт был сопровожден до Степанакерта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика