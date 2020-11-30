Власти Петербурга ужесточат санкции против организаторов концертов

Все больше магазинов и предприятий сферы общественного питания в Санкт-Петербурге соблюдают коронавирусные ограничения. Такое заявление сделал губернатор северной столицы Александр Беглов отметив, однако, что этого нельзя сказать о деятельности некоторых спортивных и концертных организаций.

«По итогам рейдов мы видим изменения к лучшему в работе магазинов и сфере питания, чего нельзя сказать о деятельности отдельных спортивных и концертных организаций. Будем ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан», - сообщил он в эфире «Радио России - Санкт-Петербург».

В настоящий момент действующие противоэпидемиологические меры в Санкт-Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок. С середины текущего месяца максимальное количество зрителей было установлено на уровне 50%. С 1 декабря заполняемость концертных залов, а также залов в театрах и кинотеатрах не должна быть более 25% от количества зрительских мест.