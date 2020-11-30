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ВОЗ отметила первое снижение случаев COVID-19 в Европе

Ян Брацкий
19:36 30.11.2020
На статистику повлияли благоприятные новости из некоторых стран и результаты принятых жестких ограничительных мер.
ВОЗ отметила первое снижение случаев COVID-19 в Европе
© Фото: Dalibor Gluck CTK Globallookpress

Число новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в мире впервые с сентября уменьшилось. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

«На прошлой неделе в мире впервые с сентября было зарегистрировано уменьшение сообщений о новых случаях вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 вследствие снижения случаев в Европе благодаря эффективности трудных и необходимых мер, принятых в последние недели», - цитирует ТАСС слова гендиректора ВОЗ.

По его словам, количество случаев COVID-19 все еще растет в некоторых регионах, как и количество смертей. Гебрейесус призвал проявить ответственность в преддверии новогодних праздников и оценить, насколько зимние торжества будут безопасны для здоровья.

Ранее в организации заявили, что конец пандемии COVID-19 - это не вопрос ближайших месяцев, для этого всему миру нужно будет пройти долгий путь.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что окончания пандемии можно ждать, в частности, когда будет достаточный уровень иммунитета при использовании вакцины.

По ее словам, путь к этому предстоит длинный. Борьба с коронавирусом, как отметила Вуйнович, «не стометровый бег, а это скорее марафон».

Кроме того, в ВОЗ отметили, что вакцину от COVID-19 должны получить 70% населения планеты. Только в этом случае пандемия коронавируса в мире закончится. Также подчеркивалось, что вакцина обязательно должна быть безопасной и эффективной. 

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