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Всевидящий глаз ГИБДД: можно ли избежать штрафа за превышение средней скорости

Константин Худолеев
19:02 30.11.2020
Из-за несовершенства законодательства в этой области автомобилисты все чаще успешно обжалывают вынесенные административные постановления.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Минюст рассматривает предложение о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новую формулировку - штраф за превышение средней скорости. Это когда постановление выписывается на основе данных с камер, фиксирующих время, за которое машина проехала конкретный участок.

Такая система уже работает в нескольких регионах нашей страны, но автомобилисты считают ее незаконной и все чаще обращаются с жалобами в суды.

Андрей Ларюков проживает в подмосковной Балашихе. Мужчина честно признается, что иногда нарушает правила. Но наказания за такой проступок никак не ожидал. Андрей штраф оплатил и больше на этом участке дороги правила не нарушает. Аналогичная штрафная квитанция пришла по почте и жителю Подольска Алексею Крикунову. Мужчина с вынесенным решением не согласился.

«Конкретно при проезде участка дороги я не превышал скорость, но они высчитали ее средний показатель. Но они не пишут, что это средняя скорость, потому что знают, такого понятия в законодательстве нет. Они пишут просто скорость. У меня это дело бомбануло, я составил жалобу  и обратился в суд», - заявил автомобилист.

Такие жалобы приходят в суды во многих регионах России. В Ханты-Мансийском округе, Волгоградской области и в Карелии. Водители пользуются тем, что законы развиваются не с такой скоростью, как средства фиксации нарушений.

«Это нигде не прописано. Ни в одном кодексе нет статьи за превышение средней скорости, там есть мгновенная скорость», - объяснил автоэксперт Вячеслав Субботин.

Правовой вакуум водители и ГИБДД трактуют каждый в свою пользу. Нередко суды становятся на сторону автомобилистов.

«Длинный участок дороги может попасть в юрисдикцию нескольких судов, и если длительное нарушение, которое непонятно где произошло, непонятно, какой суд должен рассматривать дело. Пока существует такая правовая коллизия, водители обжалуют успешно», - признался член рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Григорий Шухман.

Производители системы, которая делит расстояние на время, - компания из Казани. Там уверяют, хоть средней скорости и нет в ПДД, но она позволяет снизить количество аварий.

«Это провоцирует водителей ехать с превышением скорости и совершать резкое торможение в районе камеры. Средняя скорость призвана заострить внимание на всем пути следования», - пояснил директор по инновациям компании-разработчика радаров Антон Куховаренко.

Вот и суд подмосковного Чехова вынес постановление в пользу владельца черного внедорожника. На автодороге в Крым он превысил скорость, но штраф отменили. Посчитали, что само нарушение в теории было, но место преступления определить не смогли.

«Указание отдельного участка автодороги в качестве места совершения административного правонарушения является недопустимым, в том числе с учетом того, что на данный участок автодороги может распространяться юрисдикция разных судов», - говорится в постановлении суда.

Подмосковное управление ГИБДД обжаловало решение, но суд высшей инстанции его не изменил и штраф обнулили. Так происходит не всегда. Практика противоречивая, и каждый раз зависит от конкретного дела.

Камеры, измеряющие среднюю скорость на дороге используют и за рубежом. В Финляндии, во Франции, а вот в Германии они запрещены, так как нарушают свободу на тайну передвижения. Поэтому такие камеры в стране производят, но только на экспорт.

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