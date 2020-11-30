Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бывшие разведчики-нелегалы объяснили, что помогало им 20 лет не вызывать подозрений у властей США

Владимир Расходчиков
23:14 30.11.2020
Бывшие российские разведчики-нелегалы Андрей Безруков и Елена Вавилова рассказали в ток-шоу «Открытый эфир» о том, как им удавалось на протяжении 20 лет успешно жить «под прикрытием» и как примерить на себя жизнь абсолютно другого человека.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Финансовый консультант Дональд Хитфилд и риэлтор Трейси Ли Энн Фоли, эта супружеская пара в настоящее время более известна как разведчики-нелегалы Андрей Безруков и Елена Вавилова. В течение 20 лет они жили в США, но 27 июня 2010 года из-за предательства их прикрытие было раскрыто, а уже в июле того же года их, и еще 8 таких же разведчиков, американцы обменяли на нескольких предателей.  

В студии ток-шоу «Открытый эфир» полковник СВР в отставке Елена Вавилова рассказала о правилах, которые позволили ей «забыть» свою старую личность, научиться жить по-американски и по сути, стать абсолютно новым человеком.

«Во-первых, нужна мотивация, мы знаем для чего мы готовились и куда мы стремились. Затем, естественно, усилие воли, то есть ты хочешь воспринять другую культуру, примерить на себя какой-то образ. Это делается только усилием воли, доходило до того, что повторяла про себя, что я Трэйси, Трейси, Трэйси», - рассказала бывшая разведчица.

По словам Елены Вавиловой, хорошая подготовка и выдержка позволили ей не выдать себя даже во время родов в американской больнице, где любое случайно сказанное по-русски слово могло разрушить всю легенду.

«Нормально, все проходило нормально. Поверьте, русские женщины - очень сильные, и соответствующие подготовка и самоконтроль играют здесь важную роль. Если человек умеет контролировать себя при пересечении границы, то он сможет себя проконтролировать и в больничной палате, даже роды не такое уж и испытание», - отметила полковник СВР в отставке.

Муж разведчицы Елены Вавиловой и ее коллега по работе в США - член совета по внешней и оборонной политике, публицист Андрей Безруков также объяснил ведущим и гостям программы, как смена языка в общении и работе влияет на поведение.

«Когда человек много лет работает на другом языке, то русский язык уходит в подкорку, и даже если меня кто-то окликнет - он не сработает сразу. Будет некая задержка, которая позволит мне подумать. Даже сны снятся на английском», - рассказал бывший разведчик. 

В июле 2010 года Андрея Безрукова, Елену Вавилову и еще восьмерых разведчиков обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в РФ. Этот эпизод стал, пожалуй, самым громким шпионским скандалом за всю историю новой России. Предатель выдал американцам целую сеть наших разведчиков-нелегалов, а их арест стал сенсацией по обе стороны океана.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:14 В стране и мире
Пираты похитили российского моряка в Гвинейском заливе
20:14 В стране и мире
МИД РФ призвал США присоединиться к мораторию на размещение РСМД
20:14 В стране и мире
Баста ответил на обвинения в несоблюдении мер по COVID-19 на концерте в Петербурге
19:48 В стране и мире
Спасатели МЧС РФ эвакуировали автобус с беженцами в горах Карабаха
17:45 Армия
Видео
Атомная подлодка «Казань» успешно выполнила стрельбу ракетой «Оникс» в Белом море
Популярное
Популярное
Видео
Подводная схватка: битва дайвера с огромной акулой попала на видео
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Ученые признали необратимой катастрофу на Земле
Видео
Небо Смоленска озарила необъяснимая вспышка
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.