Бывшие разведчики-нелегалы объяснили, что помогало им 20 лет не вызывать подозрений у властей США

Финансовый консультант Дональд Хитфилд и риэлтор Трейси Ли Энн Фоли, эта супружеская пара в настоящее время более известна как разведчики-нелегалы Андрей Безруков и Елена Вавилова. В течение 20 лет они жили в США, но 27 июня 2010 года из-за предательства их прикрытие было раскрыто, а уже в июле того же года их, и еще 8 таких же разведчиков, американцы обменяли на нескольких предателей.

В студии ток-шоу «Открытый эфир» полковник СВР в отставке Елена Вавилова рассказала о правилах, которые позволили ей «забыть» свою старую личность, научиться жить по-американски и по сути, стать абсолютно новым человеком.

«Во-первых, нужна мотивация, мы знаем для чего мы готовились и куда мы стремились. Затем, естественно, усилие воли, то есть ты хочешь воспринять другую культуру, примерить на себя какой-то образ. Это делается только усилием воли, доходило до того, что повторяла про себя, что я Трэйси, Трейси, Трэйси», - рассказала бывшая разведчица.

По словам Елены Вавиловой, хорошая подготовка и выдержка позволили ей не выдать себя даже во время родов в американской больнице, где любое случайно сказанное по-русски слово могло разрушить всю легенду.

«Нормально, все проходило нормально. Поверьте, русские женщины - очень сильные, и соответствующие подготовка и самоконтроль играют здесь важную роль. Если человек умеет контролировать себя при пересечении границы, то он сможет себя проконтролировать и в больничной палате, даже роды не такое уж и испытание», - отметила полковник СВР в отставке.

Муж разведчицы Елены Вавиловой и ее коллега по работе в США - член совета по внешней и оборонной политике, публицист Андрей Безруков также объяснил ведущим и гостям программы, как смена языка в общении и работе влияет на поведение.

«Когда человек много лет работает на другом языке, то русский язык уходит в подкорку, и даже если меня кто-то окликнет - он не сработает сразу. Будет некая задержка, которая позволит мне подумать. Даже сны снятся на английском», - рассказал бывший разведчик.

В июле 2010 года Андрея Безрукова, Елену Вавилову и еще восьмерых разведчиков обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в РФ. Этот эпизод стал, пожалуй, самым громким шпионским скандалом за всю историю новой России. Предатель выдал американцам целую сеть наших разведчиков-нелегалов, а их арест стал сенсацией по обе стороны океана.