Пираты захватили танкер у побережья Нигерии

Капитан и двое матросов с танкера Stelios K оказались в плену у пиратов. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, но известно о случившемся стало только сейчас. Танкер следовал из Греции и был захвачен у побережья Нигерии.

По данным компании Dryad Global, которая специализируется на вопросах морской безопасности, пираты проникли на борт судна в 115 милях от города Ломе.

На танкере, который шел под флагом Того, находились пять человек, двое смогли сбежать и добрались до порта города Лагос в Нигерии и сообщили о случившемся.

Пираты заявили, что отпустят моряков после уплаты выкупа. Сейчас греческий Национальный союз моряков торговых судов ведет с разбойниками переговоры об освобождению заложников.