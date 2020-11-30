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В МИД РФ осудили убийство физика-ядерщика в Иране

Анна Панцулая
18:39 30.11.2020
В ведомстве заявили, что совершенное преступление нацелено на нагнетание конфликтного потенциала в регионе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИД РФ

Россия решительно осуждает убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране, направленное на дестабилизацию обстановки в регионе. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

«Решительно осуждаем убийство 27 ноября в Иране ученого Мохсена Фахризаде. Выражаем серьезную озабоченность в связи с провокационным характером этого террористического акта, явно нацеленного на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе. Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах, должен понести за это ответственность», - заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что безопасность на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива неизменно является для РФ приоритетной. Также в Министерстве отметили, что на реализацию стабильности в регионе направлены усилия российской стороны и инициативы в рамках ООН.

Кроме того, в ведомстве призвали все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности.

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