В МИД РФ осудили убийство физика-ядерщика в Иране

Россия решительно осуждает убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране, направленное на дестабилизацию обстановки в регионе. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

«Решительно осуждаем убийство 27 ноября в Иране ученого Мохсена Фахризаде. Выражаем серьезную озабоченность в связи с провокационным характером этого террористического акта, явно нацеленного на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе. Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах, должен понести за это ответственность», - заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что безопасность на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива неизменно является для РФ приоритетной. Также в Министерстве отметили, что на реализацию стабильности в регионе направлены усилия российской стороны и инициативы в рамках ООН.

Кроме того, в ведомстве призвали все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности.