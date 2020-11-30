Столичные власти рассказали, когда в Москву придут сильные морозы
По информации руководства города, предстоящая зима в столице будет теплее среднестатистической, но холоднее, чем годом ранее.
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Сильные морозы придут в Москву не раньше конца января. Об этом рассказал заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков, ссылаясь на прогнозы метеорологов.
«Придут морозы, причем сильные морозы. Скорее всего, в конце января и первой половине февраля», - сообщил Бирюков в интервью «Российской газете».
Также, по его данным, предстоящая зима в Москве будет теплее среднестатистической, но холоднее, чем годом ранее.
«Снега - метра полтора, то есть столько, сколько бывает обычно. Значит, нашим службам все время нужно быть начеку», - уточнил чиновник.
При этом заммэра подчеркнул, что температура воздуха в столице будет выше средней и в декабре, и в январе, однако он не стал бы называть такую погоду совсем теплой.