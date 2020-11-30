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Подводная схватка: битва дайвера с огромной акулой попала на видео

Ян Брацкий
18:25 30.11.2020
Аквалангист трижды ударил акулу по голове штативом от камеры GoPro, прежде чем она уплыла.
© Видео: Dion Creek, Facebook © Фото: Dion Creek, Facebook

Дайвер из Австралии Дион Крик сумел отбиться от огромной молотоголовой акулы во время погружения. Двухметровая хищница атаковала мужчину у самого дна, где он изучал кораллы.

Молниеносная схватка попала на видео, которое дайвер снимал при помощи камеры GoPro. Штатив от нее и послужил оружием, которое, возможно, спасло ныряльщику жизнь.

«Дион - 1, акула - 0», - написал аквалангист Дион Крик на своей странице в Facebook, где он выложил кадры схватки и рассказал подробности происшествия.

Крик погружался в одиночестве в районе полуострова Кейп-Йорк в заливе принцессы Шарлотты. Встречи с акулами у берегов Австралии не редкость и для человека крайне редко завершаются благополучно.

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