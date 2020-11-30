В Госдуме поддержали идею наделить Минтруд правом контроля семейной политики

Заместитель руководителя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина подержала идею о наделении Минтруда правом контролировать семейную политику, а также выступила с инициативой создать Министерство демографической политики.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наделить Министерство труда РФ правом контроля семейной политики в стране, а также изменить название ведомства.

«Я абсолютно согласна с Валентиной Матвиенко в том, что семейная политика в России требует более комплексного подхода, она не должна рассматриваться в отрыве от социально-экономических процессов», - приводит РИА Новости слова Пушкиной.

По мнению депутата, труд, социальная защита и семейная политика неразрывно связаны между собой. Но в то же время, считает народная избранница, сейчас во внимание не берут еще одно понятие, «через призму которого должна рассматриваться семейная политика», - это демография.

«Обеспечение демографической безопасности - вот основная задача государственной семейной политики. Минтруд в своей работе опирается на оперативные статистические данные, но, на мой взгляд, семейную политику стоит рассматривать в более широком контексте», - объяснила Пушкина.

Она уверена, что российскому правительству не хватает Министерства демографической и семейной политики, которое было бы способно работать в тесном контакте с Минтруда и другими ведомствами, отвечающими за демографическую безопасность.

«Тем не менее в сложившейся ситуации я поддерживаю инициативу спикера Совета Федерации, это движение в верном направлении», - резюмировала депутат.

Помимо Пушкиной инициативу о расширении полномочий Минтруда также поддержала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова. В то же время она отметила, что вопрос нуждается в более детальном обсуждении.